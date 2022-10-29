Міністр оборони: Литва відремонтує щонайменше 12 німецьких САУ для України

У Литві триває ремонт самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 (PzH2000), які були пошкоджені в Україні - балтійська держава відремонтує щонайменше 12 установок, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомив міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас.

"Ремонт гаубиць PzH2000, пошкоджених в Україні, буде як і раніше організований у Литві. Дві після ремонту їдуть до України і ще дві в цей час везуть до Литви. Як мінімум 12 з них планується відремонтувати у Литві" , - написав Анушаускас у Twitter.

The repair of "PzH2000" howitzers damaged in ???????? will continue to be organized in ????????. 2 after their repair are on their way to ???????? and 2 more are currently being brought to ????????. At least 12 of them are expected to be repaired in ????????. pic.twitter.com/skq5yJLBOe — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) October 29, 2022

У вересні стало відомо, що Литва допоможе Україні відремонтувати гаубиці Panzerhaubitze 2000, які були передані Німеччиною в межах допомоги для протидії російській військовій агресії.