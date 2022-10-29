Голова ОВА: ворог знову атакував Запоріжжя
Російські війська знову вдарили по об'єктах критичної інфраструктури в Запоріжжі, повідомляє Українська правда.
Про це заявив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.
"Після невеличкої перерви ворог знову обстріляв Запоріжжя, вдаривши по об'єктах критичної інфраструктури. Наслідки терористичної атаки наразі уточнюються", – йдеться в повідомленні.
Старух не виключив повторних атак противника і закликав місцевих мешканців залишатися в укриттях.