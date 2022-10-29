У Міноборони РФ заявили про "незначне пошкодження" корабля у Севастополі

У міністерстві оборони Росії заявили про "незначне пошкодження" тральщика Іван Голубець, яке нібито сталося в результаті "атаки дронів" у Севастополі вранці 29 жовтня, повідомляє Новое время.

У російському відомстві говорять про атаку на кораблі Чорноморського флоту та цивільні судна, які перебували на зовнішньому та внутрішньому рейдах пункту базування Севастополь. У Росії заявили, що "атака українських військових" відбулася нібито "під керівництвом британських фахівців, які перебувають в Очакові".

У Генштабі ЗСУ інформацію про вибухи не коментували.

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