Агентство S&P підтвердило кредитний рейтинг України

Міжнародне агентство S&P Global Ratings підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг Києва на рівні CCC+. Прогноз залишається стабільним, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Про це повідомлення агентства.

Як зазначається у повідомленні, поточна позиція Києва щодо ліквідності стабільна: резерви готівки перевищать обслуговування боргу майже в 11 разів протягом наступних 12 місяців. Місто має лише один непогашений борг в іноземній валюті на суму 28,8 млн доларів зі строком погашення в грудні 2022 року.

У своєму базовому сценарії S&P передбачає, що місто, швидше за все, погасить цей платіж, враховуючи його нині високі резерви готівки в розмірі близько 20,5 млрд гривень (близько 560 млн доларів), а також прихильність її керівництва до виконання своїх боргових зобов'язань. .

За оцінками S&P, реальний ВВП України скоротиться на 40% у 2022 році через падіння експорту, споживання та інвестицій.

"Враховуючи значні збитки, завдані фізичній інфраструктурі та людському капіталу, середньострокові перспективи зростання України невизначені і залежать від відновлення певного рівня територіальної цілісності та доступу до Чорного моря, поряд із значними зусиллями щодо відновлення" , - зазначають в агентстві.

S&P прогнозує, що економіка Києва наслідуватиме траєкторію національної економіки, хоча Київ як столиця залишається найдиверсифікованішим регіоном України. Місто забезпечує понад 20% національного ВВП та користується сильним ринком праці. Більше того, його ВВП на душу населення вдвічі вищий, ніж у середньому по країні.

"На наш погляд, здатність Києва платити за боргом поки що залишається незмінною, хоча ми визнаємо, що ситуація може швидко змінитися через війну. Згідно з останньою доступною інформацією, місто все ще виконує свої зобов'язання з обслуговування боргу і пообіцяло продовжувати це робити" , - йдеться у повідомленні.

Рейтинг "CCC+" означає, що емітент наразі вразливий і залежить від сприятливих ділових, фінансових та економічних умов для виконання своїх фінансових зобов'язань.

У серпні міжнародне агентство Fitch Ratings підвищило довгостроковий рейтинг України в іноземній валюті з RD до CC. На думку агентства, Україна більше не перебуває у стані дефолту.