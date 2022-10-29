Буданов: операція зі звільнення Херсона триватиме до кінця листопада

Операція зі звільнення тимчасово окупованого Херсона, найімовірніше, триватиме до кінця листопада. Бої будуть складні, адже там наразі перебувають найпідготовленіші та найбоєздатніші війська РФ. Наступ на Крим почнеться, ймовірно, вже наступного року, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов в інтерв'ю виданню The Drive.

"Швидше за все, операція по звільненню Херсона триватиме до кінця наступного місяця" , — розповів він.

Наразі, за словами Буданова, ЗСУ намагаються оточити місто та ізолювати російські війська.

"Це саме те, що ми намагаємося зробити. Але зовні вони протистоять. Вони намагаються перешкодити нашому руху вперед, і ви повинні розуміти, що бої точаться щодня" , — додав він.

При цьому голова української розвідки підтвердив припущення журналіста про те, що "битва за Херсон буде кровавою", але ЗСУ намагаються полегшити ситуацію наскільки це можливо, але, на думку Буданова, "це не обійдеться без боротьби".

В окупованому Херсоні наразі перебувають найбільш підготовлені та найбоєздатніші російські військові. За попередніми оцінками, угруповування російських військ на південному напрямку нараховує близько 40 тисяч осіб.

За його словами, у районі Херсона знаходяться підрозділи російські повітряно-десантні війська, сили спеціального призначення та морська піхота. Вони є найбоєздатнішими підрозділами російської армії. Їх також посилюють мобілізованими.

Буданов зазначив, що ці війська також дислокуються і на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

"Бойова складова, тобто підрозділи, які можуть становити будь-яку небезпеку для нас — це приблизно 40 тисяч. Херсон знаходиться в середині цього угруповання. Це війська в Херсоні, в районах західного берега Дніпра, а також війська, які дислокуються на східному березі" , — пояснив Буданов.

Водночас Буданов спрогнозував наступ ЗСУ на окупований Крим вже наступного року.

На запитання, коли Україна може розпочати наступ на Крим і скільки часу знадобиться на те, щоб повернути півострів, Буданов сказав: "Це станеться лише військовою силою, і це станеться наступного року".

Голова української розвідки відмовився називати конкретний період наступу.