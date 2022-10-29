Австралія передасть ЗСУ 30 бронемашин і приєднається до навчання українських солдатів

Австралія передасть українській армії 30 бронеавтомобілів Bushmaster, а також приєднається до програми навчання ЗСУ, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Завдяки своєму австралійському колезі Річарду Марлесу за нові заходи безпеки для ЗСУ: 30 бронеавтомобілів Bushmaster. Також австралійські військовослужбовці приєднаються до британської програми навчання українських військових INTERFLEX" , - зазначив Резніков.

За його словами, загальна підтримка України Австралією сягнула 655 мільйонів австралійських доларів.

Операція Interflex – це програма загальновійськової підготовки українських військовослужбовців за програмою британського уряду. У курсі навчання – основи ведення бою, навички тактичної медицини, елементи інженерної, вогневої, психологічної та тактичної підготовки, включаючи ведення наступальних та оборонних дій в урбанізованій місцевості.

Раніше Австралія передала Україні 20 бронеавтомобілів Bushmaster вартістю 38 млн доларів. Також Австралія направила в Україну бронетехніку місцевого провадження на прохання президента України Володимира Зеленського.