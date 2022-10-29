Генштаб: окупанти вивезли комунальний транспорт із Херсона до Криму

Транспортні засоби, які перебували у комунальній власності міста Херсона, вивезено загарбниками до тимчасово окупованого Криму, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ 29 жовтня.

Також підтверджується інформація щодо вивезення медичних препаратів з більшості аптек міста. З 26 жовтня окупаційна влада відсторонила від роботи медичний персонал кількох міських лікарень, медичне обладнання з яких російські окупанти також згодом вивезли.

Раніше Буданов дав прогноз, коли українські війська звільнять Херсон. За його словами, операція зі звільнення тимчасово окупованого міста, швидше за все, триватиме до кінця листопада.