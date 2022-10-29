Мінінфраструктури: Україна не зупиняє "зерновий коридор", незважаючи на дії РФ

Україна не має наміру припиняти роботу "зернового коридору", попри обстріли Росією морських портів та енергетичної інфраструктури, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це заявили в Міністерстві інфраструктури України.

"Хочемо наголосити, що реалізація "Ініціативи" має виключно гуманітарний характер. Саме тому українська сторона не зупинила коридор, навіть незважаючи на російські атаки 23 липня (наступного дня після підписання "Ініціативи"), 23 вересня – на порт "Одеса", а також нещодавні атаки на енергетичну інфраструктуру, які знеструмили портову інфраструктуру" , - йдеться у заяві міністерства.

За даними Мінінфраструктури, з 1 серпня, з моменту виходу з українського порту "Одеса" першого судна, було експортовано понад 9 мільйонів тонн продовольства, з них понад 5 мільйонів тонн – до країн Африки та Азії. У рамках Всесвітньої Продовольчої Програми під егідою ООН до країн, що перебувають на межі голоду, було відправлено 190 тисяч тонн української пшениці.

"Водночас наголошуємо, що Україна залишається надійним партнером для цивілізованого світу і готова продовжувати оперативно збирати та відвантажувати агропродукцію для забезпечення глобальної продовольчої безпеки" , - наголосили в МІУ.

Нагадаємо, сьогодні, 29 жовтня, стало відомо, що Росія ухвалила рішення призупинити свою участь у зерновій угоді нібито через "напад на кораблі Чорноморського флоту". Інформацію про зупинення участі у зерновій угоді підтвердили й у Міністерстві закордонних справ Росії.

Також зазначимо, що раніше росіяни вже не раз погрожували вийти із зернової угоди. Наприклад, президент РФ Володимир Путін заявляв, що це може статися, якщо з'ясується, що нібито "для вибуху на Кримському мосту було використано зерновози".