У Британії допустили відплату РФ після звинувачень у підриві "Північних потоків"

Росія може використати фейкові звинувачення Британії у підриві газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2" як причину для відплати, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

Про це заявив голова оборонного комітету парламенту Великобританії Тобіас Елвуд.

"Умисна російська провокація, спрямована на ескалацію напруженості за межі України та виправдання російської військової ескалації. Розмістивши цей "фальшивий прапор" (прихована операція, покликана обдурити - ред.), ми повинні очікувати, що Росія тепер "відповість". Український конфлікт все більше перетворюється на нетрадиційний бойовий простір" , - написав Елвуд.

Нагадаємо, 27 вересня на російських трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" виявили кілька витоків газу. За словами шведських сейсмологів, причиною цього міг бути вибух.

Сьогодні, 29 жовтня, росіяни прямо заявили, що фахівці ВМС Великобританії нібито "причетні до підриву газопроводів". У Міноборони Британії назвали такі звинувачення країни-агресора вигаданою історією.