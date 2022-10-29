Естонія дозволила українським спеціалістам працювати на своїх прикордонних пунктах

Українські прикордонники та офіцери зв'язку приїдуть в Естонію задля підтримки місцевих прикордонних пунктів, пише Дмитро Браславський, РБК-Україна.

Уряд схвалив інші пропозиції міністра внутрішніх справ щодо покращення прикордонного контролю.

"У тому числі буде посилена співпраця з Україною у сфері інформаційного обміну, крім того, українські прикордонники та офіцери зв'язку також приїдуть задля підтримки наших прикордонних пунктів" , - йдеться у повідомленні.

Міністр внутрішніх справ Лаурі Ляенеметс підкреслив, що головна мета запланованих заходів - краще контролювати перебування чи пересування українських біженців в Естонії, а українці, які прибули сюди, поки не загрожують нашому громадському порядку чи внутрішній безпеці.

Нагадаємо, що Естонія позбавить росіян та білорусів права володіти зброєю. Також Естонія достроково припиняє всю закупівлю російських нафтопродуктів.