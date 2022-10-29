Число жертв тисняви в Сеулі досягло 120

Внаслідок масової тисняви в Сеулі (Південна Корея) загинули щонайменше 120 людей. Більшість жертв - молоді особи віком до 20 років, пише Юлія Бойко, РБК-Україна.

Також повідомляється ще про 100 постраждалих. Трагедія сталася в популярному районі, де натовп зі 100 000 осіб святкував Хелловін.

За даними рятувальних служб, більшість жертв загинули в тисняві біля готелю Hamilton на вузьких пішохідних вуличках, де також знаходяться найпопулярніші бари та ресторани Сеула. Десятки загиблих доставили до одного з місцевих спортзалів, щоб лікарні могли зосередитися на допомозі пораненим.

Нагадаємо, за початковою інформацією, рятувальники виявили понад сотню постраждалих "у стані зупинки серця". Зазначимо, у Південній Кореї таке формулювання використовується, допоки інформацію про смерть не буде підтверджено офіційно.