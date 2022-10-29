В Британії відреагували на рішення Росії щодо зернової угоди

Зернова ініціатива ООН є важливою для глобальної продовольчої безпеки. Саме тому Росія повинна дозволити експортувати зерно голодуючим у світі, пише Дмитро Браславський, РБК-Україна.

Про це заявив глава МЗС Британії Джеймс Клеверлі.

Сьогодні Росія вирішила призупинити свою участь у зерновій угоді нібито через "напад на кораблі Чорноморського флоту". У Британії вже відреагували на цю подію.

"Чорноморська зернова ініціатива ООН є важливою для глобальної продовольчої безпеки" , - йдеться у повідомленні.

Клеверлі заявив, що РФ повинна дозволити експортувати зерно голодуючим у світі.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський вважає, що "купка людей" у Кремлі не має вирішувати, чи продовжать роботу зернові коридори з експорту аграрної продукції.

Нагадаємо, сьогодні російська сторона заявила, що виходить з зернової угоди після нібито української атаки на Чорноморський флот у Севастополі. Попри це Україна не збирається припиняти роботу "зернового коридору".