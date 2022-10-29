Мінекономіки: 80% релокованих підприємств відновили роботу на нових місцях

За програмою релокації Міністерства економіки України у безпечні регіони країни вже переїхало понад 760 підприємств. З них 80% вже почали працювати, пише Тетяна Зарембо, РБК-Україна.

Про це заявила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна в ефірі телемарафону.

Серед релокованих підприємств, які вже відновили свою діяльність на новому місці, найбільшу частку складають підприємства: у сфері гуртової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (40,24%); переробної промисловості (31,71%); інформації і телекомунікацій (6,34%); професійної, наукової і технічної діяльності (5,85%); будівництва (4,15%).

"Наразі 761 підприємство перевезло свої виробничі потужності з регіонів активних бойових дій в безпечніші райони країни, 588 з них вже працюють на новому місці. Ще для 274 підприємств зараз здійснюється пошук придатної локації або способу транспортування.

В рамках програми релокації держава надає підтримку кожному бізнесу, який прагне переїхати з небезпечних територій та повноцінно працювати на перемогу. Таким чином ми не лише зберігаємо виробничий потенціал країни, але й тисячі робочих місць" , — зазначила Бережна.

Найбільше підприємств релокувалося до Львівської, Закарпатської, Чернівецької, Івано-Франківської, Хмельницької й Тернопільської областей.