Російські фірми через підставні компанії роками купували нідерландські технології
Нідерландські високотехнологічні компанії несвідомо продають свої технології компаніям, створеним російськими спецслужбами, пише Дмитро Браславський, РБК-Україна.
Про це заявив начальник МВС Ян Свілленс.
"Російська військова розвідувальна організація ГРУ створила підставні організації та компанії з метою закупівлі технологій у Нідерландах та контрабанди їх у Росію для військових цілей, таким чином уникаючи санкцій", - заявив Свілленс.
За його словами, асортимент продукції варіюється від мікрочипів до промислових фарб та каучуку для шин військової техніки. Ці продукти мають як цивільне, так і військове кінцеве застосування
"Це відбувається з моменту анексії Криму, але з війною в Україні це значно збільшилося. Закликаю технологічний сектор провести ретельніше дослідження своїх клієнтів", - сказав Свілленс.
Нагадаємо, що російські дипломати в Нідерландах збирали інформацію для армії РФ.