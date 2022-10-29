Російські фірми через підставні компанії роками купували нідерландські технології

Нідерландські високотехнологічні компанії несвідомо продають свої технології компаніям, створеним російськими спецслужбами, пише Дмитро Браславський, РБК-Україна.

Про це заявив начальник МВС Ян Свілленс.

"Російська військова розвідувальна організація ГРУ створила підставні організації та компанії з метою закупівлі технологій у Нідерландах та контрабанди їх у Росію для військових цілей, таким чином уникаючи санкцій" , - заявив Свілленс.

За його словами, асортимент продукції варіюється від мікрочипів до промислових фарб та каучуку для шин військової техніки. Ці продукти мають як цивільне, так і військове кінцеве застосування

"Це відбувається з моменту анексії Криму, але з війною в Україні це значно збільшилося. Закликаю технологічний сектор провести ретельніше дослідження своїх клієнтів" , - сказав Свілленс.

Нагадаємо, що російські дипломати в Нідерландах збирали інформацію для армії РФ.