У Росії обмежили доступ до домену Telegram

Домен коротких посилань месенджера Telegram заблокували у Росії. Рішення було ухвалено на підставі вимоги генпрокуратури країни, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Приводом для внесення домену t.me до реєстру стало те, що йдеться про обмеження доступу до сайтів з інформацією, що містить "заклики до масових заворушень або участі в них", а також до здійснення екстремістської діяльності.

Генпрокуратура 29 жовтня ухвалила заблокувати доступ до трьох записів у різних Telegram-каналах, випливає з моніторингу блокувань правозахисного проєкту "Роскомсвобода".

Йдеться про копії ролика Збройних сил України із закликом здаватися в полон, адресований російським військовослужбовцям.

Оскільки вебінтерфейс Telegram використовує захищене з'єднання (HTTPS), через блокування окремих постів перестали працювати всі посилання на t.me. Самі записи залишаються доступними безпосередньо через додаток Telegram.