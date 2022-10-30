У Росії обмежили доступ до домену Telegram

У Росії обмежили доступ до домену Telegram
Фото: Ivan Radic

Домен коротких посилань месенджера Telegram заблокували у Росії. Рішення було ухвалено на підставі вимоги генпрокуратури країни, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Приводом для внесення домену t.me до реєстру стало те, що йдеться про обмеження доступу до сайтів з інформацією, що містить "заклики до масових заворушень або участі в них", а також до здійснення екстремістської діяльності.

Генпрокуратура 29 жовтня ухвалила заблокувати доступ до трьох записів у різних Telegram-каналах, випливає з моніторингу блокувань правозахисного проєкту "Роскомсвобода".

Йдеться про копії ролика Збройних сил України із закликом здаватися в полон, адресований російським військовослужбовцям.

Оскільки вебінтерфейс Telegram використовує захищене з'єднання (HTTPS), через блокування окремих постів перестали працювати всі посилання на t.me. Самі записи залишаються доступними безпосередньо через додаток Telegram.

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