У Барселоні затримали вандала, який малював Z-символіку на пам'ятках

У Барселоні правоохоронці затримали вандала, який намалював Z-символіку на місцевих історичних пам'ятках. Ним виявився 56-річний громадянин України російського походження, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні поліції Каталонії.

За даними правоохоронців, вандал протягом вересня та жовтня намалював кілька графіті з символом "Z", свастикою та погрозами російською мовою. Його малюнки виявили на будівлі, де знаходиться українська асоціація "Джерело", фасаді кафедрального собору Барселони, палацу Женералітету та Будинку Архідиякона.

Фото: gencat.cat

В результаті розслідування з'ясувалося, що підозрюваний опублікував у своїх соцмережах фото з його графіті одразу після нанесення, щоб досягти ширшого розголосу.

"11 жовтня у районі Побленоу з'явилися нові графіті, які включали загрозливі тексти стосовно українського народу та росіян, які проживають у Барселоні та виступають проти вторгнення в Україну" , - розповідають у поліції.

Фото: gencat.cat

Вандала затримали у п'ятницю, 27 жовтня. Йому вже повідомили про підозру у двох злочинах.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у німецькому місті Гамбург суд оштрафував 62-річного чоловіка на чотири тисячі євро за те, що він наклеїв букву "Z" на вікно свого автомобіля.