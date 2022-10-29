У Барселоні затримали вандала, який малював Z-символіку на пам'ятках
У Барселоні правоохоронці затримали вандала, який намалював Z-символіку на місцевих історичних пам'ятках. Ним виявився 56-річний громадянин України російського походження, пише Іван Носальський, РБК-Україна.
Про це йдеться в повідомленні поліції Каталонії.
За даними правоохоронців, вандал протягом вересня та жовтня намалював кілька графіті з символом "Z", свастикою та погрозами російською мовою. Його малюнки виявили на будівлі, де знаходиться українська асоціація "Джерело", фасаді кафедрального собору Барселони, палацу Женералітету та Будинку Архідиякона.
В результаті розслідування з'ясувалося, що підозрюваний опублікував у своїх соцмережах фото з його графіті одразу після нанесення, щоб досягти ширшого розголосу.
"11 жовтня у районі Побленоу з'явилися нові графіті, які включали загрозливі тексти стосовно українського народу та росіян, які проживають у Барселоні та виступають проти вторгнення в Україну", - розповідають у поліції.
Вандала затримали у п'ятницю, 27 жовтня. Йому вже повідомили про підозру у двох злочинах.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у німецькому місті Гамбург суд оштрафував 62-річного чоловіка на чотири тисячі євро за те, що він наклеїв букву "Z" на вікно свого автомобіля.