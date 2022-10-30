Дощі з вітром, але тепло: якою буде погода сьогодні

Дощі з вітром, але тепло: якою буде погода сьогодні

Сьогодні, у неділю, 30 жовтня, в деяких районах України слід очікувати дощ, місцями з поривами вітру. Хоча буде досить тепло, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

Дізнайтеся погоду в вашому місті:

    Опади

    "Вдень у південно-західній та південно-східній частинах місцями невеликий дощ; на решті території без опадів", - йдеться в повідомленні.

    Вітер

    За даними синоптиків, на Лівобережжі місцями слід очікувати пориви вітру 15-20 м/с.

    Температура

    Вдень 11-16°, у південній частині - до 19°.

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