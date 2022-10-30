Дощі з вітром, але тепло: якою буде погода сьогодні

Сьогодні, у неділю, 30 жовтня, в деяких районах України слід очікувати дощ, місцями з поривами вітру. Хоча буде досить тепло, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

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Опади

"Вдень у південно-західній та південно-східній частинах місцями невеликий дощ; на решті території без опадів" , - йдеться в повідомленні.

Вітер

За даними синоптиків, на Лівобережжі місцями слід очікувати пориви вітру 15-20 м/с.

Температура

Вдень 11-16°, у південній частині - до 19°.