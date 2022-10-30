Генштаб ЗСУ: Росія перекидає до Білорусі "кадирівців"

Українські військові за минулу добу відбили атаки окупантів біля десяти населених пунктів. Росіяни намагаються вести наступальнії дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках, повідомляє Новое время.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу 30 жовтня.

Так, ЗСУ відбили атаки в районах населених пунктів: Яковлівка, Бахмут, Бахмутське, Олександропіль, Кам’янка, Авдіївка, Первомайське, Красногорівка, Мар'їнка, Новомихайлівка Донецької області.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. РФ продовжує перекидання окремих підрозділів на територію Білорусі. Так, 26 жовтня, відзначено прибуття на залізничну станцію Брест ешелону військової техніки. Разом з військовослужбовцями збройних сил російської федерації прибувають так звані кадирівці. Крім того, російські військових помітили в населених пунктах між містами Брест та Малорита.

Протягом минулої доби окупанти завдали п’ять ракетних та 23 авіаційних удари, здійснили понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від цієї злочинної діяльності постраждали райони більш як 45 населених пунктів.

За наявною інформацією, під час проведення заходів "евакуації" з виправної колонії № 90 міста Херсон окупанти вивезли ув’язнених. Територію зазначеного виправного закладу противник використовує для розміщення особового складу та військової техніки.

У населених пунктах поблизу міста Херсон ворог здійснює заходи з підготовки до оборони. Відзначено прибуття з міста Грозний до населеного пункту Каланчак близько сотні росгвардійців.

На території міста Нова Каховка російські спецслужби активно прослуховують телефонні розмови цивільного населення.

В населеному пункті Велика Знам’янка Запорізької області противник продовжує розміщувати особовий склад у помешканнях місцевих жителів.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала по ворогу 32 удари. Із них 23 — по районах зосередження озброєння та військової техніки, три — по взводних опорних пунктах, а також шість — по позиціях протиповітряної оборони противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили шість районів зосередження озброєння та військової техніки, три склади боєприпасів, два засоби протиповітряної оборони та дев’ять інших важливих військових об'єктів противника.