ОВА: росіяни вночі обстріляли Нікополь, є руйнування

У ніч на неділю, 30 жовтня, російські війська вкотре обстріляли Нікополь Дніпропетровської області, повідомляє Новое время.

Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Росіяни не дали спокою Нікопольщині і цієї ночі… Накрили вогнем з важкої артилерії сам Нікополь. Обійшлося без постраждалих" , — повідомив голова ОВА.

За його словами, у місті понівечені 10 багатоповерхових та приватних будинків, господарські споруди та газогін.

Російські снаряди прилетіли й в місцеве підприємство з вивезення побутових відходів. Там сталося загоряння. Вогнеборці з полум’ям впоралися. Серйозно пошкоджені автівки підприємства.

В інших районах звучали сирени, та минулося без атак.