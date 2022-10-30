ОВА: росіяни вночі обстріляли Нікополь, є руйнування
У ніч на неділю, 30 жовтня, російські війська вкотре обстріляли Нікополь Дніпропетровської області, повідомляє Новое время.
Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Росіяни не дали спокою Нікопольщині і цієї ночі… Накрили вогнем з важкої артилерії сам Нікополь. Обійшлося без постраждалих", — повідомив голова ОВА.
За його словами, у місті понівечені 10 багатоповерхових та приватних будинків, господарські споруди та газогін.
Російські снаряди прилетіли й в місцеве підприємство з вивезення побутових відходів. Там сталося загоряння. Вогнеборці з полум’ям впоралися. Серйозно пошкоджені автівки підприємства.
В інших районах звучали сирени, та минулося без атак.