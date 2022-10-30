ОВА: РФ обстріляла Харківщину, пошкоджено промисловий об'єкт

Протягом минулої доби російські війська обстрілювали Куп’янськ, населені пункти Вовчанської громади, а також села та селища Чугуївського, Харківського та Куп’янського районів області, повідомляє Новое время.

Про це заявив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненням госпіталізована 58-річна мешканка Куп’янського району" , — йдеться в повідомленні.

Окрім того, в Куп’янську внаслідок обстрілів пошкоджено цивільний промисловий об'єкт, сталася масштабна пожежа. На місці працюють рятувальники, пожежу локалізовано. Попередньо, ніхто не постраждав.