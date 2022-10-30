Генштаб: за добу в Україні загинули 950 російських військових

Генштаб: за добу в Україні загинули 950 російських військових
Фото: Facebook

За минулу добу в Україні загинули 950 російських військових. Також ЗСУ знищили один літак та шість безпілотників.

Про це йдеться﻿ у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Загальні втрати противника за час війни з 24.02 по 30.10 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 71 200 (+950) осіб ліквідовано
  • танків — 2672 (+13)
  • бойових броньованих машин — 5453 (+52)
  • артилерійських систем — 1724 (+16)
  • РСЗВ — 383 (+3)
  • засобів ППО — 197 (+2)
  • літаків — 274 (+1)
  • гелікоптерів — 252 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1412 (+6)
  • крилатих ракет — 352 (+1)
  • кораблів/катерів — 16 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 4120 (+13)
  • спеціальної техніки — 154 (+2)

Дані уточнюються.

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