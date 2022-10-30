Генштаб: за добу в Україні загинули 950 російських військових

За минулу добу в Україні загинули 950 російських військових. Також ЗСУ знищили один літак та шість безпілотників.

Про це йдеться﻿ у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Загальні втрати противника за час війни з 24.02 по 30.10 орієнтовно склали:

особового складу — близько 71 200 (+950) осіб ліквідовано

танків — 2672 (+13)

бойових броньованих машин — 5453 (+52)

артилерійських систем — 1724 (+16)

РСЗВ — 383 (+3)

засобів ППО — 197 (+2)

літаків — 274 (+1)

гелікоптерів — 252 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1412 (+6)

крилатих ракет — 352 (+1)

кораблів/катерів — 16 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн — 4120 (+13)

спеціальної техніки — 154 (+2)

Дані уточнюються.