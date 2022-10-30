Генштаб: за добу в Україні загинули 950 російських військових
За минулу добу в Україні загинули 950 російських військових. Також ЗСУ знищили один літак та шість безпілотників.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
Загальні втрати противника за час війни з 24.02 по 30.10 орієнтовно склали:
- особового складу — близько 71 200 (+950) осіб ліквідовано
- танків — 2672 (+13)
- бойових броньованих машин — 5453 (+52)
- артилерійських систем — 1724 (+16)
- РСЗВ — 383 (+3)
- засобів ППО — 197 (+2)
- літаків — 274 (+1)
- гелікоптерів — 252 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1412 (+6)
- крилатих ракет — 352 (+1)
- кораблів/катерів — 16 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн — 4120 (+13)
- спеціальної техніки — 154 (+2)
Дані уточнюються.