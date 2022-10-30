У Путіна висловилися про переговори зі США, запропонувавши прислухатися до "занепокоєнь" РФ

Основою для переговорів президента РФ Володимира Путіна з президентом США Джо Байденом має стати нібито "бажання США прислухатися до занепокоєнь Росії щодо гарантій безпеки" і "повернутися до стану на грудень-січень", пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

"Бажання Сполучених Штатів прислухатися до наших занепокоєнь, тобто фактично бажання Сполучених Штатів повернутися до стану на грудень-січень і поставити питання, те, що пропонують росіяни, може, не все нас влаштовує, але, можливо, варто все-таки з ними я маю на увазі проекти документів, які були передані і до Брюсселя, і до Вашингтона" , - сказав він.

Як повідомлялося, раніше група з 30 ліберальних демократів у Конгресі США надіслала президенту Джо Байдену листа, де закликала переглянути стратегію щодо війни в Україні та піти на прямі переговори з Росією.

Крім того, турецькі ЗМІ писали, що Анкара хоче організувати переговори країн Заходу з РФ щодо України.