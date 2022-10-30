У столиці Сомалі жертвами терактів стали 100 людей

У столиці Сомалі - Могадішо - понад 100 людей загинули внаслідок масштабних терактів. Про це заявив президент країни Хасан Шейх Махмуд, повідомляє Корреспондент.

Потужні вибухи двох замінованих автомобілів сталися біля будівлі міністерства освіти, розташованого на жвавому перехресті.

За словами Махмуда, який відвідав місце вибухів, щонайменше 300 людей отримали поранення. Він закликав громадян стати донорами крові.