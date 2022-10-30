Боррель: ЄС закликає Росію скасувати рішення про призупинення зернової угоди

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики й безпеки Жозеп Боррель закликає Росію скасувати рішення про призупинення участі в зерновій угоді, повідомляє Новое время.

"Рішення Росії призупинити участь в угоді по Чорному морю ставить під загрозу основний експортний маршрут такого необхідного зерна і добрив для подолання глобальної продовольчої кризи, викликаної її війною проти України. ЄС закликає Росію скасувати своє рішення" , — написав Боррель.

29 жовтня Росія заявила, що призупиняє участь у зерновій угоді. Відповідні заяви випустили міноборони та МЗС країни-агресора, а згодом російські ЗМІ повідомили, що РФ офіційно сповістила про це генсека ООН.

Причиною цього рішення росіяни назвали вибухи в окупованому Севастополі вранці 29 жовтня, в яких Кремль звинувачує Україну та Велику Британію.