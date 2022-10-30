Трагедія в Сеулі: в МЗС відповіли, чи були серед постраждалих українці

У Сеулі, під час святкування Хелловіну сталася тиснява, яка призвела до загибелі більше ніж 150 людей. Згідно з даними Південної Кореї, українців серед постраждалих немає, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"За інформацією корейської влади, українців немає серед постраждалих в тисняві в Сеулі" , - пише Ніколенко.

У Сеулі, під час святкування Хелловіну, сталася смертельна тиснява. Спочатку було відомо про загибель щонайменше 59 людей, однак їх кількість продовжувала зростати. Згідно з останніми даними, кількість загиблих зросла до 151 людини, серед них 19 іноземців.

Голова МЗС Дмитро Кулеба висловив співчуття усім, хто втратив близьких у трагедії. Посольство України в Південній Кореї оприлюднило номер гарячої лінії для тих, хто розшукує рідних, близьких, знайомих, друзів.