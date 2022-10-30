РФ внесла до списку "недружніх країн" популярні офшорні зони

Російський уряд поповнив перелік "недружніх" країн 11 заморськими територіями Великої Британії, що залишилися, повідомляє Українська правда.

До списку внесли Бермуди, Британську антарктичну територію, Британську територію в Індійському океані, острови Кайман, Фолклендські острови, Монтсеррат, острови Піткерн, острови Святої Олени, Вознесіння та Трістан-да-Кунья, Південну Георгію та Південні Сандвічеві острови, Акротірі та Декелію, Теркс і Кайкос.

Спочатку в переліку були три підконтрольні Британії території, тепер там усі 14.