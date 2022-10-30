Буданов: РФ уже в листопаді може застосувати іранські балістичні ракети

Росія може застосувати проти України іранські балістичні ракети малої дальності вже у листопаді. Йдеться про ракети Fateh-110 та Zolfaghar SRBM, повідомляє Новое время.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки (ГУР) МО України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню The War Zone.

"Я вважаю, що, ймовірно, наступного місяця [у листопаді] ми побачимо, що вони будуть використані тут [в Україні]" , — сказав Буданов.

За його словами, це серйозна загроза для України, оскільки іранські ракети, на відміну від російських, є більш точними.

"Це серйозна загроза, тому що іранські ракети, на відміну від російських, мають досить високу точність, дуже високу швидкість. І ці характеристики перевірені в боях" , — пояснив голова української розвідки.

Буданов додав, що в цій ситуації Україна може розраховувати лише на блискучу роботу своїх сил протиповітряної оборони та на допомогу міжнародних союзників, які пообіцяли надати більше систем ППО для захисту від ракетного терору РФ.

16 жовтня The Washington Post написала, що Іран таємно погодився передати Росії не лише ударні безпілотники, а й балістичні ракети класу «земля — земля» для війни проти України.

Йдеться про іранські балістичні ракети малої дальності Fateh-110 та Zolfaghar. Вони здатні вражати цілі на відстані 300 та 700 км.