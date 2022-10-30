Мінінфраструктури: експорт зерна з України неможливий через дії РФ

Глава Мінінфраструктури України Олександр Кубраков заявляє про неможливість експорту зерна через перекриття РФ «зернового коридору», повідомляє Новое время.

За його словами, Судно Ikaria Angel із 40 тис. тонн зерна для Ефіопії в рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП ООН) не змогло в неділю, 30 жовтня, вийти з українського порту, як планувалося, через дії Росії.

"Ці продукти були призначені для жителів Ефіопії, що перебувають на межі голоду. Але через перекриття Росією „зернового коридору“ експорт неможливий" , — написав він у Twitter в неділю.

Раніше Спільний координаційний центр (СКЦ) у Стамбулі повідомив, що сторони «зернової угоди» не домовились про рух суден на 30 жовтня. Така ситуація виникла після того, як Росія під фальшивим приводом заявила про вихід з угоди.