La Repubblica: Італія передала Україні понад 20 САУ

Італія передала українській армії понад двадцять 155-мм самохідних артилерійських установок M109L, пише італійське видання La Repubblica, повідомляє Новое время.

САУ M109L — це броньовані гусеничні машини з 155-міліметровою гарматою, що використовує боєприпаси НАТО.

Як пише видання, в останні роки холодної війни Італія виробила сотні таких установок, модернізувавши оригінальну американську модель, потім з початку тисячоліття вони були зняті з озброєння.

Наголошується, що зазначені установки пройдуть капітальний ремонт, а потім вирушать прямо на передову.

Журналісти повідомляють, що українська армія отримає від двадцяти до тридцяти САУ, "хоча точне число залишається у таємниці".

Видання додає, що зазначені САУ є частиною останнього пакету військової допомоги, який було узгоджено попереднім італійським урядом прем'єра Маріо Драгі.

22 жовтня новою главою італійського уряду офіційно стала лідерка партії Брати Італії 45-річна Джорджа Мелоні. Вона пообіцяла підтримувати Україну та санкції проти російського диктатора Володимира Путіна.

Мелоні також заявляла, що єдиний спосіб досягти миру між Росією та Україною — це допомогти Києву захистити себе військовими засобами.