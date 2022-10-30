У Німеччині заявила про зростання активності російської та китайської розвідки

Служба військової контррозвідки ФРН (MAD) попередила про активність іноземних розвідок, у тому числі російських і китайських, на території Німеччини, повідомляє Deutsche Welle.

Про це в інтерв'ю агентству dpa заявила голова німецької розвідки Мартіна Розенберг.

"Розвідслужби, що управляються на державному рівні, використовують усі наявні у них кошти, щоб добути інформацію, посилити свій вплив і реалізувати інтереси своїх країн" , - підкреслила Розенберг, яка очолила спецслужбу в жовтні 2020 року.

За словами Розенберг, діяльність іноземних спецслужб у Німеччині була інтенсивною ще до 24 лютого, тобто до початку військової агресії РФ проти України, а зараз, коли ситуація з безпекою в Європі помітно змінилася, захист від шпигунства набуває особливо важливого значення.

"Мета нашої роботи - своєчасно виявити будь-які спроби шпигунства, особливо російських та китайських спецслужб, і у співпраці з нашими національними та міжнародними партнерами ефективно відбити їх" , - заявила президент німецької військової контррозвідки.

Мартіна Розенберг нагадала, що останнім часом у Німеччині було неодноразово зафіксовано спроби стеження за об'єктами, що належать збройним силам країни. Зокрема, над місцями дислокації частин та підрозділів бундесверу, а також навчальними центрами, де проходила підготовка українських військовослужбовців, було помічено дрони, з'ясувати мету польотів яких так і не вдалося.

Подібні інциденти відбувалися у федеральній землі Баварія на полігоні Вільдфлекен, розташованому поряд із землею Гессен. За даними міністерства оборони ФРН, у ніч проти 1 жовтня невідомі безпілотники неодноразово перетинали повітряний кордон цих земель.