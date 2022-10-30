Безпілотники Bayraktar отримають ракети для боротьби з дронами-камікадзе

Турецька компанія Baykar має намір у найближчому майбутньому оснастити безпілотники Bayraktar TB2 та Akıncı ракетами класу "повітря – повітря" для боротьби з дронами-камікадзе, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це заявив генеральний директор Baykar Халук Байрактар.

"Незабаром у наших Bayraktar TB2 і Akıncı будуть ракети "повітря – повітря"; не тільки для поразки безпілотників, а й інших ворожих літаків. Ми проводимо випробування" , – зазначив Байрактар.

Під час виставки SAHA Expo, яка проходила в Стамбулі цього тижня, Baykar підписала контракт із турецьким ракетобудівним гігантом Roketsan щодо використання ракет Sungur на своїх безпілотниках.

"Це перевірені боєприпаси, які можуть змінити правила гри в небі" , - наголосив генеральний директор Roketsan Мурат Ікінчі.

ЗСУ для перехоплення дронів-камікадзе використовують винищувачі, але застосування безпілотників може стати більш ефективним та дешевим рішенням. За словами Байрактара, іранські дрони – повільні, галасливі та літають на низькій висоті, що робить їх легкими цілями для турецьких ракет та БПЛА.