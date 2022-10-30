Вихід РФ з "зернової угоди": Польща запропонувала допомогу в експорті

Росія заявила про вихід з "зернової угоди". Польща разом з партнерами з ЄС готова допомогти Україні в експортів товарів першої необхідності, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Про це заявили в Міністерстві закордонних справ Польщі.

Як відзначає МЗС, рішення Росії щодо призупинення своєї участі у "зерновій угоді", є черговим доказом того, що Кремль не мав наміру дотримуватися міжнародних домовленостей.

"Польща разом з партнерами з ЄС готова і надалі працювати над тим, щоб допомогти Україні та тим, хто цього потребує, у перевезенні товарів першої необхідності" , - додає МЗС.

Нагадаємо, Росія заявила про вихід з "зернової угоди", завдяки якій Україна могла експортувати сільгосппродукцію через Чорне море. Україна, зі свого боку, не збирається припиняти роботу "коридору".

Як відзначив голова МЗС України Дмитро Кулеба, Росія вже давно прийняла рішення вийти з угоди та повернути "голодні ігри".