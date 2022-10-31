Обвалу мосту в Індії: кільсть жертв знову зросла

Кількість жертв унаслідок обвалу канатного мосту в індійському місті Морбі знову зросла. Число загиблих "перевалило" за сотню, пише Олег Васьків, РБК-Україна.

Керівник місцевої поліції розповів, що вже було знайдено 120 тіл.

"Ймовірно, кількість загиблих зросте, оскільки пошукова операція триває" , - зазначив правоохоронець.

Що відомо про міст Морбі

Канатний міст Морбі - історична споруда, побудована багато років тому.

Після ремонту та реконструкції його знову відкрили 26 жовтня з нагоди гуджаратського Нового року.

Влада стверджує, що міст обвалився, оскільки не витримав ваги людей, які на ньому стояли.

Нагадаємо, у момент обвалу на мості перебувало понад 150 людей.