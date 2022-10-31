Подорожчання паспортів, тарифи та податки: що зміниться з 1 листопада

У листопаді зросте вартість оформлення паспортів і з'явиться новий податок на продаж нерухомості. Розшириться перелік ліків, які можна буде придбати лише за е-рецептом. Проте ціни на комуналку не зміняться – пільгові тарифи на світло продовжили до кінця опалювального сезону, а тарифи на газ, тепло та воду зафіксовані на період воєнного стану, пише Анна Березіна, РБК-Україна.

Подорожчання паспортних послуг

Вартість оформлення внутрішнього та закордонного паспорта громадянина України зросте 1 листопада. Подорожчання торкнеться послуг термінового порядку:

отримання паспорта громадянина України протягом 10 днів коштуватиме 496 грн (раніше 252 грн);

протягом 10 днів коштуватиме 496 грн (раніше 252 грн); отримання паспорта для виїзду за кордон за 3 або 7 днів - 992 грн замість 704 грн;

Вартість оформлення вищевказаних документів у стандартні терміни (20 робочих днів) залишиться незмінною на період дії воєнного стану і ще 6 місяців після його закінчення.

Водночас із листопада 2022 подорожчають адмінпослуги у сфері міграції для біженців.

Податки на житло в новобудовах

У листопаді набирають чинності норми закону 2600 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій з об'єктами нерухомого майна, які будуть збудовані в майбутньому".

Ці зміни можуть вплинути на вартість квартир у новобудовах. Законом передбачено встановлення таких податків на продаж житла на первинного ринку нерухомості:

для інвесторів запроваджується ПДВ касовим методом;

касовим методом; для фізичних осіб ставка податку становитиме 18% від різниці між ціною продажу або оціночною вартістю та ціною її придбання при першому за рік продажу квартири.

Другий та подальший продаж житла протягом одного року оподатковується по 5%.

Е-рецепт на ліки

З листопада купити наркотичні (психотропні) лікарські засоби можна буде лише за електронним рецептом.

Для продажу таких препаратів аптеки, які мають відповідну ліцензію, повинні обов'язково зареєструватися в Електронній системі охорони здоров'я.

Лікарі, які призначають цей тип ліків, також мають бути підключені до ЕСОЗ. Медичні установи, які поки що не працюють з ЕСОЗ, тимчасово матимуть можливість виписувати рецепти на паперових бланках форми № 3 протягом перехідного періоду, який триватиме до кінця 2022 року.

Ціну на світло зафіксували

Кабмін "заморозив" тарифи на електроенергію для населення до кінця опалювального сезону.

Як мінімум до 31 березня 2023 року ціна на світло складатиме:

1,44 грн/кВт*година – при споживанні до 250 кВт*год на місяць;

– при споживанні до 250 кВт*год на місяць; 1,68 грн/кВт*година – при споживанні від 250 кВт*год на місяць.

Для гуртожитків, юридичних осіб, які розселяють у себе переселенців, дачних кооперативів, гаражів та релігійних організацій, встановлено тариф 1,68 грн/кВт*год.

Таким чином, уряд продовжив період дії пільгових цін для споживачів, який мав завершитися 31 жовтня 2022 року.

Що буде з іншими тарифами ЖКГ

З настанням листопада ситуація із комунальними тарифами не зміниться. До кінця війни ціни не зростатимуть, згідно з ухваленим ВР законом про мораторій.

Ціна на природний газ для побутових споживачів залишиться такою самою, яка застосовувалася станом на 24 лютого 2022 року. Якщо у домогосподарства укладено річний контракт, встановлений у ньому тариф діятиме весь період воєнного стану та ще 6 місяців після.

Тариф на розподіл газу також не підлягає збільшенню.

Законом зафіксовано тарифи на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та послуги з постачання гарячої води для всіх категорій споживачів.

Опалювальний сезон

У більшій частині України опалення дали за графіком наприкінці жовтня, однак у деяких регіонах опалювальний сезон стартує у листопаді.

Батареї мають потеплішати у будинках Запоріжжя 2 листопада. На Донеччині опалювальний сезон стартує 1 листопада, але через військові дії є можливість подати опалення в житлові будинки лише 15 громад регіону.

Зазначимо, цього року Кабмін знизив показник мінімально допустимої температури у квартирах до +16 градусів. Середнє значення має становити +18 градусів.

Грошова допомога українцям

1 листопада набирає чинності постанова уряду про відкриття спеціального рахунку для допомоги українцям на деокупованих територіях та евакуйованим громадянам.

За кошти донорів, що надходитимуть на цей рахунок, мешканці звільнених територій будуть отримувати гуманітарну та одноразову грошову допомогу у розмірі 3000 грн для дітей та інвалідів, 2000 грн – для інших категорій. Виплати здійснюватиме Укрпошта.

Нові правила для переселенців за кордоном

З 1 листопада в Австрії вводять "Квиток першого прибуття". Його видаватимуть усім особам з українським паспортом, які в'їжджають з боку України через кордони Чехії, Словаччини та Угорщини.

У перші 24 години з моменту прибуття в країну з таким квитком можна буде їздити безкоштовно у 2-му класі поїздами ÖBB Австрією або на прикордонні станції у напрямку Німеччини, Швейцарії, Італії.

Дія програми безкоштовного проїзду Not-Ticket Ukraine в Австрії завершується 31 жовтня.

Українцям у Нідерландах з 1 листопада необхідно мати у паспорті відмітку про статус тимчасового захисту чи О-документ. Оформленням займається Служба імміграції та натуралізації Нідерландів. Без цієї спеціальної позначки чи О-документу українці не зможуть офіційно влаштуватися на роботу.