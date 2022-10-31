Генштаб: Протягом минулої доби військові РФ завдали 4 ракетні та 5 авіаційних ударів

Протягом минулої доби російські військові завдали 4 ракетні та 5 авіаційних ударів, здійснив понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках" , — кажуть у штабі.

За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах Зеленого Харківської області, Білогорівки, Миколаївки та Новоселівського на Луганщині, Авдіївки, Бахмутського, Веселого, Водяного, Майорська, Мар’їнки та Новобахмутівки Донецької області.

Ворог продовжує обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях мирних жителів, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Протягом минулої доби противник завдав 4 ракетні та 5 авіаційних ударів, здійснив понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ворожих ударів зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них — Куп’янськ Харківської області, Сіверськ на Донеччині, Нова Кам’янка Херсонської області та Березнегувате й Очаків на Миколаївщині.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Білорусь підтримує збройну агресію РФ проти українців. Росія продовжує перекидання окремих підрозділів на територію цієї країни. Зберігається загроза завдання ракетних ударів та застосування ударних безпілотників з території Білорусі.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському – з мінометів та ствольної артилерії в районах Галаганівки Чернігівської області та Покровки Сумської області;

на Слобожанському – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах Гатища, Кам’янки, Красного, Огірцевого та Стариці Харківської області;

на Куп’янському та Лиманському – з артилерії різних типів у районах Табаївки та Тернів Харківської області, Греківки, Ковалівки, Кармазинівки, Макіївки, Новоєгорівки, Невського, Площанки та Червонопопівки Луганської області, Зарічного і Ямполівки на Донеччині;

на Бахмутському – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах Андріївки, Бахмута, Бахмутського, Білогорівки, Верхньокам’янського, Майорська, Опитного, Сіверська, Соледара, Спірного та Яковлівки Донецької області;

на Авдіївському – з танків та різнокаліберної артилерії в районах Авдіївки, Водяного, Красногорівки, Мар’їнки, Новомихайлівки та Первомайського Донецької області;

на Новопавлівському та Запорізькому – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах Времівки, Вугледара, Микільського, Павлівки, Парасковіївки та Пречистівки Донецької області, Дорожнянки, Малинівки, Новоданилівки, Ольгівського і Павлівки Запорізької області.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони близько 20 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Серед них — Білогірка, Давидів Брід, Мирне, Нова Кам’янка, Правдине і Червоне Херсонської області та Киселівка і Тернові Поди на Миколаївщині.

На захопленій території Херсонщини окупанти продовжують демонтаж та вивезення обладнання вишок стільникового зв’язку до Донецької області, щоб налагодити та розширити покриття так званих національних операторів зв’язку.

Триває підготовка до евакуації окремих підрозділів та військової техніки противника з правобережної частини Херсонської області. Для цього уточнюється наявність плавзасобів річкового флоту, встановлюються понтонні переправи та періодично проводиться перевірка справності та готовності барж. Дві з них днями були успішно знищені Силами оборони в районі Антонівського мосту.

За уточненою інформацією, підтверджено ураження живої сили та техніки противника за попередні дні. У Херсонській області знищено колону військової техніки противника, в Запорізькій — склад боєприпасів, 5 одиниць озброєння та військової техніки різного типу, поранено до 120 військових.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала по ворогу 21 удар, з них 15 — по районах зосередження озброєння та військової техніки, 2 — по взводних опорних пунктах, 4 — по позиціях комплексів протиповітряної оборони противника. На різних напрямках підрозділи протиповітряної оборони збили гелікоптер та штурмовик Су-25 противника.

Воїни ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили пункт управління та зенітну ракетну установку.