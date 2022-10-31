Ракетна атака: повідомляють про удари по критичній інфраструктурі

У понеділок, 31 жовтня, в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Повідомляють про роботу ППО та удари по критичній інфраструктурі.

Київ﻿

Мер столиці повідомив про удари по критичній інфраструктурі.

"У результаті ударів по об’єктах критичної інфраструктури, частина столиці знеструмлена. В деяких районах немає водопостачання. Всі служби працюють" , - написав він.

Кличко додав, що пошкоджений енергооб’єкт живить близько 350 тисяч квартир у Києві.

Запоріжжя

Сьогодні приблизно о 8:00 ранку ворог завдав ракетних ударів по Запоріжжю.

"Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Тому можливі перебої зі світлом. Постраждалих на цю хвилину не виявлено, всі служби працюють на місцях влучань" , - повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух. ﻿

Харків﻿

Повідомляється про два "прильоти" по об'єкту критичної інфраструктури у місті.

Вінничина

На Вінниччині сили ППО збили російську ракету. Вона впала на цивільні об’єкти. Є руйнування. Загиблих і поранених немає, повідомив голова ОВА Сергій Борзов.

Львівщина﻿

Голова ОВА Максим Козицький повідомив про збиття ракети над Львівщиною. Деталі оприлюднять згодом.

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