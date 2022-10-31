Ракетна атака: повідомляють про удари по критичній інфраструктурі
У понеділок, 31 жовтня, в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Повідомляють про роботу ППО та удари по критичній інфраструктурі.
Київ
Мер столиці повідомив про удари по критичній інфраструктурі.
"У результаті ударів по об’єктах критичної інфраструктури, частина столиці знеструмлена. В деяких районах немає водопостачання. Всі служби працюють", - написав він.
Кличко додав, що пошкоджений енергооб’єкт живить близько 350 тисяч квартир у Києві.
Запоріжжя
Сьогодні приблизно о 8:00 ранку ворог завдав ракетних ударів по Запоріжжю.
"Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Тому можливі перебої зі світлом. Постраждалих на цю хвилину не виявлено, всі служби працюють на місцях влучань", - повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
Харків
Повідомляється про два "прильоти" по об'єкту критичної інфраструктури у місті.
Вінничина
На Вінниччині сили ППО збили російську ракету. Вона впала на цивільні об’єкти. Є руйнування. Загиблих і поранених немає, повідомив голова ОВА Сергій Борзов.
Львівщина
Голова ОВА Максим Козицький повідомив про збиття ракети над Львівщиною. Деталі оприлюднять згодом.
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