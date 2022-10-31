Генштаб повідомив про втрати військ РФ в Україні

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні в живій силі та техніці.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 31.10 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 71 820 (+620) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2686 (+14) од,

бойових броньованих машин ‒ 5485 (+32) од,

артилерійських систем – 1728 (+4) од,

РСЗВ – 383 (+0) од,

засобів ППО ‒ 197 (+0) од,

літаків – 275 (+1) од,

гелікоптерів – 253 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1413 (+1),

крилатих ракет ‒ 352 (+0),

кораблів /катерів ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4128 (+8) од,

спеціальної техніки ‒ 154 (+0).

Дані уточнюються.