Генштаб повідомив про втрати військ РФ в Україні

Генштаб повідомив про втрати військ РФ в Україні

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні в живій силі та техніці.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 31.10 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 71 820 (+620) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2686 (+14) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5485 (+32) од,
  • артилерійських систем – 1728 (+4) од,
  • РСЗВ – 383 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 197 (+0) од,
  • літаків – 275 (+1) од,
  • гелікоптерів – 253 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1413 (+1),
  • крилатих ракет ‒ 352 (+0),
  • кораблів /катерів ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4128 (+8) од,
  • спеціальної техніки ‒ 154 (+0).

Дані уточнюються.

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