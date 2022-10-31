Генштаб повідомив про втрати військ РФ в Україні
У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні в живій силі та техніці.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 31.10 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 71 820 (+620) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2686 (+14) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5485 (+32) од,
- артилерійських систем – 1728 (+4) од,
- РСЗВ – 383 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 197 (+0) од,
- літаків – 275 (+1) од,
- гелікоптерів – 253 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1413 (+1),
- крилатих ракет ‒ 352 (+0),
- кораблів /катерів ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4128 (+8) од,
- спеціальної техніки ‒ 154 (+0).
Дані уточнюються.