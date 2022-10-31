ОП: вводяться екстрені відключення електроенергії

В Україні через масовані обстріли критичної інфраструктури вводяться екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко﻿.

"Російські терористи вчергове нанесли масований удар по об'єктах енергосистеми низки областей України. Частину ракет вдалося збити ППО, частина ж влучила в ціль. Служби працюють над ліквідацією наслідків" , - написав він.

Нагадаємо, сьогодні вранці в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Сили ПВО збили ворожі ракети у Вінницькій та Львівській областях, у Києві, Запоріжжі та Харкові є "прильоти".