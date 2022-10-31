ОП: вводяться екстрені відключення електроенергії
В Україні через масовані обстріли критичної інфраструктури вводяться екстрені відключення електроенергії.
Про це повідомив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.
"Російські терористи вчергове нанесли масований удар по об'єктах енергосистеми низки областей України. Частину ракет вдалося збити ППО, частина ж влучила в ціль. Служби працюють над ліквідацією наслідків", - написав він.
Нагадаємо, сьогодні вранці в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Сили ПВО збили ворожі ракети у Вінницькій та Львівській областях, у Києві, Запоріжжі та Харкові є "прильоти".