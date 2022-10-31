З українських портів вийшли 12 суден, попри відмову РФ від зернової угоди

ООН та Туреччина погодили рух суден гуманітарним коридором на 31 жовтня. З портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" сьогодні вийшли 12 суден з 355 тис. тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Як зазначається в повідомленні Мінінфраструктури, представники ООН та Туреччини ведуть перемовини з делегацією Росії та продовжують шукати рішення для повноцінної реалізації "Зернової ініціативи".

"Згідно з пропозицією Об’єднаного Координаційного центру (СКЦ) представники ООН та Туреччини передбачають роботу 10 інспекційних груп для перевірки 40 суден. Така пропозиція була прийнята представниками України. Представників РФ було поінформовано" , - повідомили в прес-службі.

Крім того, дозволений прохід до українських портів під завантаження 4 суднам, які напередодні пройшли інспекцію СКЦ за участі всіх сторін, включаючи представників Росії.

Нагадаємо, 29 жовтня Росія заявила про свій вихід із "зернової угоди" нібито через "атаку України на кораблі Чорноморського флоту за допомогою БПЛА".