МВС: У Молдові впала російська ракета, яку збила українська ППО

Сьогодні вранці в північному кінці міста Наславча в Республіці Молдова, що на кордоні з Україною, впала ракета, збита українською протиповітряною системою. Про це повідомляє прес-служба МВС Молдови.

Наразі жертв не зареєстровано, пошкоджено декілька будинків.

За інформацією від української влади, сьогодні вранці була здійснена атака безпілотників на Дністровську дамбу, що знаходиться на відстані 10 км від дамби Наславча.

Російська атака не пошкодила дамбу, але пошкоджень зазнали електричні компоненти, пов’язані з нею.

Сили МВС оточили район падіння ракети.