Кличко: 80% Києва залишається без водопостачання
Через пошкодження енергооб’єкта на Київщині 80% споживачів столиці залишаються без водопостачання, також знеструмлено частину міста. Про це розповів мер столиці Віталій Кличко.
"Фахівці "Київводоканалу" працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити роботу водопровідних станцій. Наразі, через пошкодження енергооб‘єкту біля Києва, 80% споживачів столиці залишаються без водопостачання.
Про всяк випадок, просимо запастись водою з найближчих бюветів та точок продажу. Спеціалісти роблять все можливе, щоб повернути воду у квартири киян. Працюють також і енергетики, щоб відновити енергопостачання в 350 тисяч помешкань Києва, які залишилися без світла", - наголосив мер.
В ефірі телеканалу Київ він повідомив, що сили ППО збили всі ракети, які летіли на столицю, а вибухи були тільки в передмісті.