Кличко: 80% Києва залишається без водопостачання

Через пошкодження енергооб’єкта на Київщині 80% споживачів столиці залишаються без водопостачання, також знеструмлено частину міста. Про це розповів мер столиці Віталій Кличко﻿.

"Фахівці "Київводоканалу" працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити роботу водопровідних станцій. Наразі, через пошкодження енергооб‘єкту біля Києва, 80% споживачів столиці залишаються без водопостачання.

Про всяк випадок, просимо запастись водою з найближчих бюветів та точок продажу. Спеціалісти роблять все можливе, щоб повернути воду у квартири киян. Працюють також і енергетики, щоб відновити енергопостачання в 350 тисяч помешкань Києва, які залишилися без світла" , - наголосив мер.

В ефірі телеканалу Київ він повідомив, що сили ППО збили всі ракети, які летіли на столицю, а вибухи були тільки в передмісті.