Шмигаль: внаслідок ракетної атаки пошкоджено 18 об'єктів

Унаслідок сьогоднішньої ракетної атаки було пошкоджено 18 об'єктів, переважно енергетичної інфраструктури. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль﻿.

"Ракетами та дронами уражені 10 регіонів, де пошкоджено 18 об’єктів, більшість із яких енергетичні" , - написав він.

Знеструмлено сотні населених пунктів у семи областях України, додав Шмигаль.

У Київській, Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях тривають локальні аварійні відключення. Жителів інших областей також закликають економити електроенергію.

