Падіння збитої ракети в Молдові: порушення повітряного простору не виявили

Міноборони Молдови не зафіксувало порушення повітряного простору країни російською ракетою, яку збили сили ППО України, повідомляє Новое время.

У повідомленні відомства йдеться, що уламки збитої ракети не були виявлені станціями радіолокацій через їх розміри і малу поверхню відображення.

Інженери Національної армії Молдови їдуть на місце обстеження території.

З ранку 31 жовтня війська РФ завдали масованого ракетного удару по Україні . У низці областей працювала ППО, є влучання у Харківській, Київській, Запорізькій, Чернівецькій та Черкаській областях.

Цілями окупантів стали об'єкти енергетичної інфраструктури. Знеструмлено частину Києва, Харкова та Запоріжжя.