НПУ: через сьогоднішні атаки ворога травмовано 13 людей

Щонайменше 13 людей отримали травми внаслідок ранкових масованих ударів російських військ по Україні, повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко в ефірі телемарафону, повідомляє УНН.

"На сьогоднішній день, на даний момент, ми маємо 13 осіб, які травмовані внаслідок сьогоднішніх атак Російської Федерації" , - повідомив Клименко.

Він зауважив, що поліція, разом з СБУ та прокуратурою, будуть і надалі встановлювати збитки та фіксувати злочини.

З ранку 31 жовтня російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак по об’єктах критичної інфраструктури України. Повітряні сили ЗСУ знищили 44 крилатих ракети з понад пів сотні.

Російські окупанти сьогодні ракетами та дронами атакували 10 регіонів, де пошкоджено 18 об'єктів, більшість із яких енергетичні. Без електропостачання залишилися сотні населених пунктів у 7 областях України.

По Україні вводять екстрені відключення електроенергії після чергової масованої атаки ворога на об'єкти енергосистеми низки областей, попередили в ОП.