Поїзди столичного метро ходитимуть рідше - КМДА

Київська міська держадміністрація повідомила, що в київському метрополітені з 1 листопада збільшуються інтервали руху поїздів - паузи будуть від 4 до 10 хвилин.

Уточнюється, що в пікові години інтервали між поїздами становитимуть 4-5 хвилин, а в міжпіковий час - 8-10 хвилин.

Це пояснюється зменшеним пасажиропотоком, а такий режим роботи метро дозволить більш економно споживати електроенергію.

Водночас пасажирські зони метрополітену залишаються з належним рівнем освітлення