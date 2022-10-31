ОВА: під окупацією досі близько 25 населених пунктів Харківщини

Збройні сили України намагаються звільнити ще близько 25 населених пунктів Харківщини, які перебувають під російською окупацією, шість днів тому їх було близько 28, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Ще близько 25 населених пунктів залишається під тимчасовою окупацією. Ми чекаємо повідомлень від Генштабу щодо просування ЗСУ.

Близько до кордону (на Харківщині - ред.) йдуть запеклі бої. Хлопці відвойовують кожен метр нашої території ціною власного життя".

За його словами, ситуація на фронті є мінливою. Він додав, що ворог "не полишає надію" захопити Харків та область.

Станом на 25 жовтня в Харківській області залишалися тимчасово захопленими 28 населених пунктів, за п’ять днів до цього – 32.