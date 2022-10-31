Глава Євроради відреагував на черговий масований удар Росією
Президент Європейської ради Шарль Мішель засудив черговий масований ракетний обстріл Росією українських міст та наголосив, що ці дії РФ не залякають українців, повідомляє Європейська правда.
"Найрішучіше засуджую ракетні удари РФ по Києву та критичній інфраструктурі в інших регіонах. Стратегія Москви - сіяти страх - не спрацює. Ми продовжимо підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно", - наголосив він.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав не виправдовувати атаки Росії, називаючи їх "відповіддю" на удари по російських військових кораблях у бухті Севастополя.