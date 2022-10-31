Глава Євроради відреагував на черговий масований удар Росією

Президент Європейської ради Шарль Мішель засудив черговий масований ракетний обстріл Росією українських міст та наголосив, що ці дії РФ не залякають українців, повідомляє Європейська правда.

"Найрішучіше засуджую ракетні удари РФ по Києву та критичній інфраструктурі в інших регіонах. Стратегія Москви - сіяти страх - не спрацює. Ми продовжимо підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно" , - наголосив він.

Condemn in the strongest possible terms Russia’s missile strikes against Kyiv and critical infrastructures in other regions. Moscow’s strategy of sowing fear will not work. We will continue to stand by #Ukraine for as long as it takes. — Charles Michel (@CharlesMichel) October 31, 2022

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав не виправдовувати атаки Росії, називаючи їх "відповіддю" на удари по російських військових кораблях у бухті Севастополя.