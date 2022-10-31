Генпрокурор: Росія депортувала вже понад 9 тисяч українських дітей

Українські правоохоронці встановили факти депортації понад 9000 українських дітей до Росії, повідомляє Новое время.

Про це повідомив генпрокурор України Андрій Костін.

"Наразі в рамках розслідувань встановлено 9400 дітей, депортованих Росією з території України. Ми розуміємо, що дітей, які постраждали від цих злочинів, може бути набагато більше, і вся інформація, яка надходить до нас із цього приводу, перевіряється під час досудового розслідування», — сказав він в інтерв'ю.

За словами Костіна, такі дії РФ є і воєнним злочином окупантів, і елементом геноциду.

Він пояснив, що Конвенція про запобігання злочину геноциду і покарання за нього від 1948 прямо визначає, що насильницьке переміщення дітей з однієї національної групи в іншу з метою знищення першої є злочином геноциду.

"Отже, при розслідуванні цих випадків, зокрема, при збиранні доказів, ми орієнтуємося на те, що подібні факти становлять як воєнний злочин, так і елемент геноциду" , — резюмував Костін.

На початку вересня уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубинець заявив, що з початку повномасштабного вторгнення РФ депортувала до своєї країни понад сім тисяч українських дітей. Поки що Києву вдалося повернути лише 51 неповнолітнього.

"Росія робить все, щоб наші діти не поверталися до нас, навіть спростили своє законодавство щодо усиновлення" , - зазначив він.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що до повномасштабного вторгнення РФ планувала заходи щодо фільтрації та депортації українців на захоплених територіях та використовувала ці методи під час війни у Чечні.

Окупанти також вивозять дітей із захоплених територій Херсонської та Запорізької областей, аргументуючи це «відпочинком» та «евакуацією».