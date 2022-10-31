Молдова видворила зі своєї території дипломата РФ після падіння ракети

Після падіння російської ракети, збитої української ППО,на території Молдови вранці 31 жовтня, стало відомо, що один зі співробітників посольства РФ був оголошений персоною нон-грата, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє МЗС Республіки Молдова.

"Міністерство закордонних справ та з питань європейської інтеграції повідомляє, що ухвалило рішення оголосити персоною нон грата на території нашої держави представника Посольства Російської Федерації в Кишиневі, він був змушений покинути територію Республіки Молдова" , - говориться в повідомленні.

Про цей факт російську сторону повідомили вдень 31 жовтня з нагоди виклику посла Російської Федерації в Кишиневі Олега Васнєцова в штаб-квартирі МЗС.

"Під час скликання МЗС вкотре наголосив на тому, що ракетні удари по сусідній державі продовжують посилювати безпекові ризики, а громадяни нашої країни все більше відчувають на собі згубні наслідки війни. Наголошувалося, що атаки на українську енергетичну інфраструктуру також породжують зростаючі загрози енергетичній безпеці країни" , - додали у відомстві.

Нагадаємо, що вранці 31 жовтня стало відомо про падіння російської ракети, яку збила українська ППО, на території Молдови.

Також повідомлялося, що Росія застосовує повітряний простір Молдови для ударів по Україні.