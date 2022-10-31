ОК "Південь": ЗСУ ліквідували дві баржі окупантів та колону техніки РФ за тиждень

ЗСУ ліквідували дві баржі окупантів у районі Антонівського мосту за тиждень. Також підтверджено знищення колони техніки РФ на півдні країни, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Оперативне командування Південь у Facebook.

За даними командування, ситуація в операційній зоні на півдні країни залишається стабільно напруженою, але повністю контролюється. Окупанти продовжують оборонятися та намагаються утримати зайняті рубежі і водночас готуються до евакуації окремих підрозділів та військової техніки з правобережної частини Херсонської області.

Зазначається, що загарбники збирають по пунктах базування плавзасоби річкового флоту, облаштують понтонні переправи, намагаються використати альтернативні способи переправлення через Дніпро.

"Дві баржі під час таких альтернативних перевезень успішно знищені підрозділами Сил оборони України в районі Антонівського мосту протягом минулого тижня. Також підтверджено знищення колони військової техніки" , - повідомляє пресцентр.

ЗСУ, за даними командування, виконали 75 вогневих завдань у районах зосередження сил та засобів противника.

Загалом за даними Генштабу, минулої доби в Україні ліквідували близько 620 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати РФ становили близько 71 820 військових.